Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği Meclis grup konuşmasında "kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretlerde bulunulması" olarak belirtildi.

'Hodri meydan'

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından dava haberlerine tepki gösterdi. Çelik, "Para para para! Sıfırlanacak bolca para! Tatmin sınırı yok mu acaba?! Neyse ki yine kaybedecekler.. Zira Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi doğruları haykırarak rahatsız etmiş beyefendiyi!.. Hodri meydan.." diye yazdı.