Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Kalp yapan, şarkı söyleyen diller tehdide döndü'

Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte deprem bölgesini ziyaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Önümüzdeki ekim-kasım aylarıyla birlikte kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. Bu arada tabii köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız.
- Kahramanmaraş, yüzde 72 ile büyük şehirler arasında birinci oldu. İkinci turda inanıyorum ki Kahramanmaraş yüzde 80'leri yakalayacak.
- Mecliste, Cumhur İttifakı olarak hamdolsun 322 ile çoğunluğu elde ettik. Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta da iradesine sahip çıkarak, en yüksek katılımla sandığa gideceğine ve tercihini çok daha yüksek oranlar bizden yana yapacağına inanıyorum.
- Her seçimde yaşadıkları hezimeti 14 Mayıs’ta da yaşadılar. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar.
- Daha seçim gecesinden başlayarak, kalp yapan, bahar şarkıları söyleyen diller, hakarete ve tehdide döndü. Bay Bay Kemal Kandil'den talimat almıyor mu?