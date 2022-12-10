Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hangi parayı, nasıl alacaksın?

Samsun'da konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti" dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ülke ülke dolaşmak yerine ithal danışmanlarını alıp Türkiye'deki OSB ve teknoparkları, Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Muhalefetin cehalet ve gafletle açıklanamayacak söylemleri, ülkeye yönelik faşist zihniyeti deşifre etmektedir. Bu beyanlar, millet düşmanlığının işareti. Sen şu anda hangi noktadasın? Hangi parayı, nasıl alacaksın? Lobilerle görüşmeyi eleştiren sen nasıl şimdi Londra'da dolaşıyorsun. Benim milletim inanıyorum ki bunlara yol vermeyecek. CHP'nin kodlarındaki çarpık bakış açısı masadaki diğer ortaklarına da sirayet ettiğini görüyoruz. CHP'nin ülkemize tek vaadi ülkemizi eski günlere geri döndürmektir" şeklinde konuştu.

'Bunlar otellerin lobilerinde IMF'nin gönderdiği kişilerle gizli görüşmeler yaptı'

"Bu zavallı ülkesini ne zannediyor. Bu ülkede nelerin olduğundan haberi yok" diyen Erdoğan, "Bunlar IMF'den para alacaklarmış. Biz ise ne yaptık bütün ipleri kopardık. Başbakanlığım döneminde bunlarla ilgilenen içlerinden altılı masadan bir tanesi, IMF başındaki adamla konuşuyoruz. 'Sizin biizm siyasetimize yöne verme hakkınız yok. Alacağınızı alıyorsunuz, Türkiye'yi yöneten benim' dedim. Ve 2013'te son ödemeleri yaptık. Sonra bağlantımız kalmadı. Bunlar hala otellerin lobilerinde IMF'nin gönderdiği kişilerle gizli olarak görüşmeler yaptılar. Bu millet ipini IMF'nin eline verenlere siyasette yer vermez. Bu para getirdi dedikleri baronlar IMF'yle ortak çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Paşinyan'ın danışmanı. Ermenistan battı. Seçimden sonra tasfiye olacaklar" ifadelerini kullandı.