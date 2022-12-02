Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na davet: Bakın nereye çağırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı daveti Hürriyet'in hükümete yakın yazarı Abdulkadir Selvi kaleme kaldı.

Selvi'nin bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg’un açılışına davet etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu, açılışa katılmamıştı. Şimdi davet sayısı ikiye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, Yusufeli Barajı’nı anlattıktan sözü açılışlara getiriyor. “Bizim bir makas müzemiz var. Orada toplu açılış yaptığımız 1300 makas bulunuyor. Bay Kemal’in makas müzemizi görmesini isterdim. Bu eserler nasıl yapılıyormuş, görürdü” diyor.

Kılıçdaroğlu, Togg’u gezmek için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu aramıştı. Makas müzesini ziyaret etmek isterse Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı araması gerekecek."