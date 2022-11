Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Birileri kıta kıta gezip temiz para arıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te "toplu açılış töreni"nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisiyle ilgili değerlendirme yapan Erdoğan, "Birileri kıta kıta geziyor. ABD, İngiltere, Almanya... Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok. Ama hesabını vermediği pek çok nokta var. Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ya sen ne yapıyorsun, nerelere gittiğinin farkında mısın?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biliyorsunuz geçmişte kimi zaman köken, mezhep, ideolojik etiketler üzerinden kirli senaryo denendi. Rahmetli Menderes'e, rahmetli Özal'a saldıranların da ellerinde aynı senaryo vardı. Emperyalistlerin tezgahını başına geçirdi. Seçim dönemlerinde daha pervasızca sergileniyor. 2023 yaklaşırken bunun yeni işaretleri belirmeye başladı.

Birileri kıta kıta geziyor. ABD, İngiltere, Almanya... Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok. Ama hesabını vermediği pek çok nokta var. Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış, para... Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal Duyun-u Umumiye, biz de IMF'ten kurtardık. Bu kardeşiniz IMF ile kapıları kapattı mı? Artık bizim IMF'le herhangi bir işimiz yok. CHP, IMF'in temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok. Biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Artık o kapılarda işimiz yok.

Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerdeki her konuşma, her provokasyon Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Aklıbaşında kim ülkenin kapanmış yarasını açar? Aklıbaşında kim uyuşturucu ile ülkesini zikreder? Kim mahkemelerde hakimlerin üzerine yürür? Bu şaşırmış. Nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız, bunların hesabını soracağız. Bunlar proje ürünü hamlelerdir, bunlar da proje ürünü elemanlardır. Şimdi aynı bedelleri önümüze getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Bunlarda öyle bir tiyniyet var ki hem ülkeyi kana bulayanları sırtlarına taşırlar, hem de aynı ithamla ülkeyi kaşırlar. Partilerinin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e faydaları yoktur. Belediyelerde bunu yaptılar. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Yapamayacaklar. Milletimiz geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar."