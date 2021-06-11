Erdoğan'dan kentsel dönüşüm tepkisine yanıt: Belediye önüne gidin, orada oturma eylemi yapın

Üsküdar'da Burhaniye Şehriban Hatun Camii’nin açılışı sonrasında Erdoğan, bölgedeki kentsel dönüşüme ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Buradaki tüm konutların, yolların, su sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasından belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun, buradaki kentsel dönüşümü yapıp buralarda yaşama imkanınıza kavuşun biz de bitirelim diyoruz. Hangi söz verildiyse burada da ben veriyorum" dedi.

Bu sırada bir kişinin, "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor" diye seslenmesi üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i çağıran Erdoğan, "Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada, bu sözü ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım" ifadesini kullandı.