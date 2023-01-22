Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Er ya da geç ülkemize kazandıracağız

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, CHP'yi hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul’dan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane’ye ‘Kağıttepe’ diyenlerden, Paris’i bildiği kadar İstanbul’u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye’yi de İstanbul’u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde yabancı bir turist gibi yaşıyorlar. Biz onlara rağmen İstanbul’un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.”

Seçim açıklaması

Erdoğan daha sonra 14 Mayıs vurgulu seçim mesajı vererek şunları söyledi:

“Rahmetli Menderes’in, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diye başlattığı demokrasi devriminin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Her ne kadar sonu idam sehpasına çıkmış olsa da milli iradenin üstünlüğüne dayalı bu haykırış, daha sonra pek çok insana da ilham ve cesaret vermiştir. Biz de 20 önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda, ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ diyerek bu kutlu adımı bir üst basamağa çıkardık.

Şimdi ülkemiz yeni bir seçimin eşiğinde, bilhassa son 10 yılda yaşadıklarımızı şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Gezi olaylarından çukur eylemlerine, darbe girişimlerine kadar terör saldırılarına sayısız imtihandan geçtik. Yeni yönetim sistemine geçtiğimiz ayın hemen ertesinden başlayarak ekonomimizi mahvetme yolunda birçok adımlar attılar. Ama başaramadılar. Başaramayacaklar. İşte şu anda İngiltere’nin hali ortada. Fransa’nın hali ortada. Almanya’nın hali ortada. Elhamdülillah, bizim halimiz de ortada. Bu imtihanların hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.

Kanal İstanbul açıklaması

Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor merkezi olmak yolunda hızla ilerleyen İstanbul için: aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Boğaz'ın yükü hafifleyecek, İstanbul'un değeri yükselecek. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı.

'İstanbul'u çirkin binalara hapsetmek isteyenler...'

Suyu 110 km'den dağları delerek İstanbul'a getirdik. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. Ümraniye çöplüğündeki patlamayı hatırlayın. 39 vatandaşımız orada öldü. Bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara hapsetmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu bakışla hayata geçireceğiz."

Metro bir ay ücretsiz

Erdoğan, yeni açılan metronun 1 ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.