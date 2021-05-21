Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen tüm itiraz ve tepkilere rağmen Kanal İstanbul açıklamalarına devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız" dedi.

Erdoğan Kanal İstanbul'a ilişkin ise "Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

'Yeni anayasa' açıklaması

Ülkemizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK'larla milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasımıza da kavuşacağız. Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye'yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz.

Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustos'unda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Darbecilerden terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar, ellerine geçen her aracı seferber ettiler; ne yaparlarsa yapsınlar başaramadılar, başaramayacaklar.