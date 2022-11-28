Erdoğan'dan 'kamuda sözleşmeliden kadroya geçiş' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlarıyla toplantısının ardından açıklama yaptı.

Kamuda sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin yapılacak düzenleme hakkında konuşan Erdoğan "Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir" dedi. Erdoğan "3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak" diye konuştu.

Perşembe günü MGK'nin toplanacağını söyleyen Erdoğan "Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Terör saldırılarıyla verilen mesajı gayet iyi anlıyor ve bu eylemlere karşı sahada gereken karşılığı veriyoruz.

- Tahıl anlaşmasının süresini 120 gün daha uzattık. Amacımız bu savaşı (Ukrayna-Rusya) tamamıyla bitirmektir.

- (Düzce depremi) 87 milyon lira acil yardım ödeneği kullanılmış, 11 bin hanenin hafif hasarının tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır.

- Ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

'30 km derinliğinde güvenlik şeridi kararlılığımız güçleniyor'

- Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'muzu toplayacağız.

- Ülkemizin sınırlarını 30 km derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma altına alma kararlılığımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir.

- Binlerce kilometre öteden gelip terörist, masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir.

- Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

- İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.

- Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

- Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağını, dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz.

- Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın.

- Hiç kimse, Türkiye'nin adalet ve dayanışma odaklı politikalarından, dostluk ve işbirliği merkezli diplomatik açılımlarından rahatsız olmasın.

- Daha dün açtıkları çukurlara gömülen, bugün içine sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi artık dolmuştur.

Kamuda sözleşmeli personelin kadroya geçişi

- Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik.

- Sözleşmelilerin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.

- 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.

- Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak.

- Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

- Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

- Sözleşmeli asker, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.

- Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır.

- Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız.

EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama

- Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.

- Hamdolsun meslek liselerimizde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmıştır.

- Sanayimizin en büyük sıkıntısı olan çırak, kalfa ve usta ihtiyacının karşılanması yolunda önemli mesafe kat ettik.

'Vatandaşlarımızdan biraz daha metanet ve sabır bekliyoruz'

- Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş eğilimine gireceği bir süreçteyiz.

- (Zincir marketlerdeki fiyatlar) Ortaya konan ithamlar yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığımız, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır.

- Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz."