Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması sonrası "Kadına şiddete karşı 4. Ulusal Eylem Planı" başlıklı bir konuşma yapıyor. Açıklamadan başlıklar şöyle:

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi kadına yönelik şiddetle mücadelemizde azalma olarak göstermeye çalışıyorlar. Bizim kadına şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi, çekilmeyle de bitmeyecektir.

Kadına şiddetin ortadan kalkması tüm kesimlerin çabasıyla mümkün. Aile içinde yaşanan şiddet kadını ve çocuğu derinden etkiliyor. Konuyu tüm boyutlarıyla ele aldığımızda belki doğrudan değil ama dolaylı olarak tüm toplumun da bu şiddetten olumsuz etkilendiğini görüyoruz.

Kadına şiddet sadece bizim değil, tüm ülkelerin sorunu.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca kadına karşı şiddete karşı mücadelemiz bugün açıklayacağımız eylem planı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planının önceliği şiddetle mücadele, mağdurun adalete erişimin kolaylaşması ve şiddet eylemlerinin orantılı şekilde cezalandırılmasını sağlamaktır.

Eylem planımızın asıl amacı toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmaktır.

Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir