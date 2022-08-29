Erdoğan'dan 'imam hatipleri hedef alan provokasyon' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz 'un 100. yılı sebebiyle Afyonkarahisar'da düzenlediği toplu açılış töreninde yandaşlarına seslendi.

Şarkıcı Gülşen'in 4 ay önceki sözlerinden dolayı tutuklanmasına değinmeyen Erdoğan "Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan "Sandıktan çıkamayacak olanlar umutlarını bayat senaryolarına bağlamış durumdalar. Sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanları tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak" diye konuştu.

Zafer Kent Meydanı'ndaki törende konuşan Erdoğan AKP'lilere "Buradan size sesleniyorum; artık 9 ay var. 9 ay sonra 2023 seçimlere hazır mıyız? Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben size inanıyor ve güveniyorum. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz” diye hitap etti.