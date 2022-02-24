AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Haber Merkezi
Erdoğan'dan ilk açıklama: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatını reddediyoruz
Erdoğan, 'Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatını reddediyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın mücadelesini destekliyor' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: