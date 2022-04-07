Erdoğan’dan iki ilde daha ‘acele kamulaştırma’ kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

Buna göre; Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılması planlanan doğalgaz boru hattı için bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait ‘154 kV Bartın OSB-Brş (Bartın-Cide) Enerji İletim Hattı Projesi’ kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de 7 kentteki doğalgaz ve elektrik gibi enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları almıştı. (ANKA)