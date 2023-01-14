Erdoğan'dan İBB'ye kayyum toplantısı: Yeni hamle yolda

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı İBB toplantısı sonrası yeni bir yol haritası hazırlandığını yazdı.

Erkin'in yazısından bir bölüm şöyle:

Ankara'daki iddialara geliyorum:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saraçhane'den bir gün sonra 5 Ocak'ta, kurmaylarıyla toplantı yaptı. Medya ve sosyal medya raporları da Erdoğan'ın önüne konuldu. Kamuoyunun İmamoğlu'nu haklı gördüğü notları paylaşıldı. Bu da strateji değişikliğine neden oldu!

Yine iddialara göre, “terör” üzerinden hem hızlı hem de kamuoyunu ikna eden bir kayyum planı vardı.

Değerlendirme toplantısının ardından, “Beylikdüzü ve İBB döneminde yaşanan görev suçu üzerinden” yeni bir yol haritası belirlendiği öne sürüldü.

Süreci takip ettiğimizde…

Daha önce açılan ama kapatılan “Fatih tablosu- Adalar'daki at” meselesi gibi dosyalar yeniden açıldı. İBB kaynaklarına göre, Beylikdüzü dönemine dair dosyalar Ankara'daki o toplantıdan sonra savcılıkça tetiklendi.

Şimdi sıcak bir bilgi daha veriyorum: Şimdi yine Beylikdüzü döneminden iki imar dosyası ile iddianame çıkacak. Bu da son olmayacak!

SONUÇ: Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Ekrem İmamoğlu'nun “siyasi aktör” olarak sahnede yer alması istenmiyor.