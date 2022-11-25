Erdoğan'dan 'harekat' açıklaması: 'Kimsenin icazetini aramayız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda "Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni"nde konuştu.

Erdoğan "Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlı. Kimsenin icazetini aramayız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Savunma sanayi Pakistan ile işbirliğimizin önemli sac ayaklarından biri.

- Terörün her türlüsüne karşı verdiğimiz mücadele sınır içi ve dışında sürecek. Teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden kimse beklemesin.

- Bize kimse ders veremez. Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlı. Kimsenin icazetini aramayız.

- Sınır hattımızda teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez. Teröristleri destekleyenler hesaplarını yapsın.

- 2023 savunma sanayimizde birçok ilki gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak.

- Dördüncü ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz.

- Savunma sanayi alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz."