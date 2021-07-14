Erdoğan'dan gençlere masallar... Gençler bu masalları nasıl yorumladı?

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, Erdoğan'ın gençlik zirvesindeki konuşmasını masaya yatırdı.

Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe’de Türkiye Gençlik Zirvesi’nde konuştu. Zirveyi AKP’lilerin kurduğu gençlik STK’ları platformu düzenledi.

Hani şu Erdoğan’ın bir zaman işaret ettiği “kindar ve dindar nesiller” yetiştirme hedefiyle hareket eden, bir kısmı Bilal Erdoğan vasıtasıyla doğrudan Erdoğan ailesine bağlı kuruluşlar var ya, işte onlar.

Erdoğan’ın buradaki sözleri AKP’lilerin artık tamamen kendi dünyalarında yaşadıklarının, bu ülkenin gerçeklerinden tamamen koptuklarının yeni bir kanıtı niteliğinde.

Zirveye yansıyan AKP gençliği fotoğrafı Tür-kiye gençliğini temsil etmekten çok uzak. Bu fotoğraf AKP’nin gençlik politikalarında başarısız olduğunu gösteriyor. Erdoğan ne yaparsa yapsın, Erdoğan’ın “terör örgütlerinin etkisinde” dediği AKP’yi ve temsil ettiği düzeni sorgulayan, hakkını arayan gençlerin sayısı çığ gibi büyüyor.

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