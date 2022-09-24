Erdoğan'dan gençlere: 8 ay sonra sizler birilerini deli edeceksiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması' programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
- Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz (gençler) vereceksiniz.
- 8 ay sonra sizler birilerini deli edeceksiniz.
- Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz.
- Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz.
- Her seçim önemlidir, gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha önemlidir.
- Sosyal medya illüzyonlarıyla, altı boş vaatlerle kimsenin sizin yönlendirmesine izin vermeyin. Ben yaparsam bana da aynı muameleyi gösterin.
- 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Özgür iradeleriyle oy kullanacaklar.
- Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar.