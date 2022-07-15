Erdoğan'dan gazetelere 15 Temmuz ilanı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı bugün bazı gazetelerde yayımlandı.

Erdoğan anma ilanında "Türkiye aşkına çarpan yürekler 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdı. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."