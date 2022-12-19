Erdoğan'dan erken seçim sinyali: İlk kez böyle konuştu…

Mardin’deki toplu açılış törenine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam otelde düzenlenen, ‘Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı’ programında gençlerle buluştu.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, erken seçim sinyali verdi.

Bir gencin, ‘Seçim haziranda denildi. Ama mayısta olacağı da söyleniyor. Tatil planları yaptık. Tatil seçime denk gelirse tatilimiz yanar. Sizin için tatili de yakarız’ ifadeleri üzerine Erdoğan, "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... Çünkü bu seçimin neşesini hep birlikte farklı yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Aynı gencin ‘Seçim tarihiyle ilgili sizden bir tüyo alabilirsek ona göre plan yapacağız’ demesi üzerine de Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu konuyu görüştükten sonra bir açıklama yapacaklarını belirterek, "Şimdi acele etme tüyoda çünkü Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz" ifadesini kullandı.

Bu açıklamalar, erken sinyali olarak algılandı.