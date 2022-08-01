Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Yeni yılın ilk aylarında düşüş trendine girmesini ümit ediyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bakanlarla yapılan toplantı sona erdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan 81 ilde yapılacak "sosyal konut projesi"nin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu. "Dünyanın enerji ve emtia fiyatlarındaki mevcut yükü uzun süre taşımayacağı açıktır. Nitekim yavaş yavaş fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır" ifadelerini kullanan Erdoğan "İnşallah yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz" dedi. Toplantıda gündeme gelmesi beklenen yurttaşların takibe düşmüş kredi ve kart borçlarına ilişkin ise Erdoğan herhangi bir açıklama yapmadı.

Tahıl sevkıyatı anlaşması

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

- "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti. Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı.

- İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşmil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik. İstanbul'da imzalanan anlaşmalar tarihi bir dönüm noktası oldu.

- Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır. İnşallah enerji başta olmak üzere diğer alanlarda da devam ettirebiliriz.

- Son 20 yılda terör örgütleriyle mücadelemizi sınır ötesine taşıyarak, 81 ilimizin tamamında insanımızın güven içinde yaşayacakları bir ortam hazırladık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Gelecek bir ayımızı bile göremediğimiz bir yerden 2053 vizyonumuzu belirleyen bir ülke haline geldik.

- Enflasyonun sembolü olduğu bedeller ödemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar her başarımızı gösterdiğimiz sabra ve azme borçluyuz.

'Bu anlattıklarım hikaye değil'

- Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği ekonomik kriz ise makyajları dökmüş, gerçek yüzü ortaya çıkarmıştır. Ülkemizi uzun bir süredir küçük krizler üzerinden oyalayanların bu fırsata engel olmalarına müsaade etmeyeceğiz. Artık devlet ve millet olarak tüm bu hakikatlerin farkındayız. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Bu anlattıklarımın hiçbiri hikaye değildir, senaryo değildir. Tam tersine yaşı 40'ın üzerinde olan her bir vatandaşımız filmi geriye sardığında bu etkilerin hayatlarındaki etkilerini iyi görecektir. Doğruyu eğriden ayırmazsak, hele bir de unutursak. Aynı felaketleri yaşamaya karşı bu tür hatırlatmaları zaman zaman yapıyoruz. Bunun için tercihimizi istihdamdan, yani vatandaşlarımızın işinden aşından huzurundan yana kullandık. Ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik.

- IMF geçtiğimiz günlerde ülkemizin büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi.

- Krizden pozitif ayrışma stratejimizi dikkatle uyguluyoruz.

- İhracattaki başarılı performansı turizmde sevindirici gerçekleşmelerle tahkim ederek hedefimize ilerliyoruz.

- Gerçekleşmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor.

- Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık, Bay Kemal rahatsız oldu. Ben 72 düşünüyordum diyor. Senin sırtında küfe yok. Sen düşünmeye devam et, biz icraattan bahsediyoruz.

- Bir diğer sevindirici gelişme de küresel krize rağmen bütçe dengemizde herhangi bir bozulmaya meydan vermemiş olmamızdır.

'Enerji darboğazına karşı mevcut kaynakları verimli kullanmaya davet ediyorum'

- Küresel enerji dar boğazına karşı, vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katına çıkma ihtimali olan bir ülke durumundayız. Tasarrufla bu oranda yüzde 10'luk bir düşüş sağlamamız, 10 milyar dolarlık katkı sağlayacaktır. Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışımı için daire başı 50 bin liraya kadar uygun kredi imkanı sunuyoruz.

'Fiyatlarda durulma eğilimi başladı'

- Dünyanın enerji ve emtia fiyatlarındaki mevcut yükü uzun süre taşımayacağı açıktır. Nitekim yavaş yavaş fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. Bu durum ülkemizdeki enflasyonun küresel fiyatlarla ilgili kısmında da bir iyileşme başlayacağı anlamına gelmektedir.

- İnşallah yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz.

Sosyal konut projesi

- Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.

- Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

- Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

- Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla projeyi tanıtacağız.

'Seyahatsever' uygulamasına çok talep geldi

- Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahatsever adını verdiğimiz uygulamaya çok fazla talep geldi. Yaş aralığını 18 - 25'ten 18-30'a yükselttik. 1 Eylül tarihine kadar gençlerimizin yurtlarında konaklayarak diledikleri gibi ülkemizi gezmelerine imkan sağlıyoruz."