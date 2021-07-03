Erdoğan'dan elektrikte yeni özelleştirme kararı!

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Erdoğan'ın kararıyla özelleştirme kapsamına alındı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir özelleştirme kararı daha alındı.

Elektrikte üst üste zamların gelmeye devam ettiği dönemde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi de özelleştirme kapsamına alındı.

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