AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir özelleştirme kararı daha alındı.
Elektrikte üst üste zamların gelmeye devam ettiği dönemde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi de özelleştirme kapsamına alındı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan'dan elektrikte yeni özelleştirme kararı!
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Erdoğan'ın kararıyla özelleştirme kapsamına alındı.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir özelleştirme kararı daha alındı.
Elektrikte üst üste zamların gelmeye devam ettiği dönemde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi de özelleştirme kapsamına alındı.