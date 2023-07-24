Erdoğan'dan ekonomi açıklaması: 'Gönül alacağız' dedi, yine yılbaşını işaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin "Hem ülkemizin hem de Avrupa'nın çıkarına olacak bu hamlenin meyvelerini inşallah yakında göreceğiz" dedi.

Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, 3 saat 20 dakika süren toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

'Meclisimiz açıldığında gerekli adımları atacağız'

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın Başkenti Vilnius'a gittik. Zirvede terörle mücadele olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz ve önemli diplomatik kazanımlar elde ettik.

NATO Genel Sekreteri tarafından tarihinde ilk defa terörle mücadele komisyonu kurulacağı açıklandı. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı konusunda da ikazlarımızı yaptık.

İsveç'in ittifaka üyelik süreciyle ilgili gelişmeler ortak açıklamalarla belirtildi. Meclisimiz açıldığında gerekli adımları atacağız. Milletvekillerimizin vicdanları doğrultusunda ülkemizin menfaatlerinin gerektirdiklerini yapacaklarından şüphe duymuyoruz.

13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur.

'Hem ülkemizin hem de Avrupa'nın çıkarına olacak'

Diyalogla yanlış anlaşmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızda ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen pek çok engeli aştık. Özellikle Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümitvariyiz.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin tamamlanması ve Gümrük Birliği ile vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda ilerleme sağlamak istiyoruz.

Hem ülkemizin hem de Avrupa'nın çıkarına olacak bu hamlenin meyvelerini inşallah yakında göreceğiz.

'Toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalandı'

Körfez turumuzda çok önemli bir adım oldu. Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece verimli geçti

. Suudi Arabistan'la imzaladığımız 5 anlaşmayla iş birliğimizi ileriye taşıdık. Katar'la mükemmel seviyede ilerleyen süreçlerimizi daha da iyileştirme kararı aldık. BAE ülkemizin ekonomik ortaklarındandır.

Ziyaretimiz esnasında farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır.

Yine ziyaretimiz vesiylesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye'nin otomobili TOGG'u muhataplarımıza hediye ettik. Tüm liderler memnuniyetlerini dile getirdiler. TOGG'u yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız.

'650 bin binayı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'

6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz 5,5 ay geçti. Depremde kaybettiğimiz insanlarımızın acıları ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Depremzede vatandaşlarımız bir yandan yas tutarken bir yandan da hayatlarını sürdürebilmeye çalışıyor.

Toplam 650 bin binayı devlet eliyle yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Zemin etütleri yapılan alanlarda hızla inşa süreçlerine geçilmiştir.

Köyevlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. İnşallah sonbaharla birlikte evlerimizi peyderpey teslim etmeye başlayacağız.

Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 'Yerinde Dönüşüm' projesini başlattık. Bugüne kadar 95 bin vatandaşımız başvurdu. Afetzedelerimizin yükünü hafifletmiştik. Mücbir sebep uygulamasını Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya; İslahiye ve Nurdağı'nda devam ettireceğiz​.

Hesaplamalara göre 6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar dolardır. Bu rakam altında kalkılması güç bir seviyededir.

'Türkiye'yi büyütme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz'

Ekonomik saldırıların etkilerinin hala sürdüğü dönemde bu maliyetle karşı karşıya kaldık. İçeride birilerinin Türkiye'ye gelmeyin çağrıları yaptığı dönemi yaşadık. Dışarıda ise Türk ekonomisini mahvetme naralarına şahitlik ettik.

Tüm bu hücumlara karşı çareyi yine her konuda ve her zaman olduğu gibi kendi potansiyelimizi harekete geçirmekte ve kendi hedeflerimize yönelmekte bulduk. Hep söylediğimiz gibi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme hedefi öyle akşamdan sabaha ortaya çıkmış bir strateji değildir. Çok büyük bedellerin olduğu bir sürecin sonunda bu noktaya geldik.

Bu temel ekonomiye bağlılığını şeksiz, şüphesiz sürdürmeye devam etmektedir. Altını çizerek söylüyorum Türkiye'yi büyütme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

'Tasarruf' çağrısında bulundu

Türkiye'nin maruz kaldığı onca sıkıntı, saldırı ve felakete rağmen her alanda ayakta kalmasının, bölgesel güç olarak kabul görmesinin arkasında bu politika vardır.

İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzenlemeyi sağlayacak, her tedbiri alacak, sonuçlandıracak ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak politika izliyoruz.

Önümüze çıkan zorluklar var. Her şeyden önce arz-talep ilişkisine dayalı iktisadı temelin ülkemizde karşılık bulamadığı gerçektir. Bunun sebebi küresel ekonominin ipini elinde tutanların Türkiye'ye yönelik ekonomik mantığın önüne geçmesidir. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlenen, dolayısıyla kendi politikalarını belirleyen bir Türkiye fotoğrafı kimsenin işine gelmiyor.

İnsanımızın tasarruf alışkanlığında döviz ve altın ağırlıklı yer tutuyor. Önemli bir kısmı da yastık altında duran bu girişimlerin kimseye faydası olmuyor.

Milletime sesleniyorum. Biz tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım. Bunun milletin kendisine ve devlete hiçbir faydası yoktur.

'Ülkemizin en büyük talihsizliği' dedi, iktisatçıları hedef aldı

Petrol doğalgaz gibi karşılıksız kaynaklara sahip olan bir ülkenin tercüme değil, çözüm yollarına ihtiyacı bulunuyor.

Ülkemizin en büyük talihsizliği dünyadaki gelişmeleri ülkemizin gerçekliğiyle milletimizin önüne koyacak iktisatçılardan maalesef mahrum kalmasıdır. İstihdam ve üretim dışında çıkış yolu olmadığına kanaat getirdiğimiz için kendi politikamıza devam ediyoruz.

Hükümet olarak uyguladığımız ekonomi politikasını, dünyadaki benzer politikalardan ayıran çok önemli bir özellik vardır. Önceliklerimizin en başında istihdamın geliyor olmasıdır. Türkiye'nin maruz kaldığı onca sıkıntıya, saldırıya, felakete rağmen her alanda dimdik ayakta kalmasının gerisinde bu politika vardır.

Ülkemiz ekonomisini sonuçlarla uğraşarak değil sebeplere inip onları ortadan kaldırarak büyüttük, geliştirdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz.

İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzenlemeyi sağlayacak tedbirleri alacak, sonuçlandıracak, ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak politika izliyoruz. Önümüze çıkan zorluklar var. Her şeyden önce sadece arz talep ilişkisi üzerine kurulu iktisadi teorilerin ülkemizde tam karşılık bulamadığı bir gerçektir.

'Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız'

Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar bütçe imkanlarını zorlayan tasarruflarda bulunduk. Kamu işçilerinin yapılan toplu sözleşmelerinde ortaya çıkan tablo memur maaşlarında ilave bir düzeltmeyi zorunlu kıldı.

Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili huzursuzluk ortaya çıktı. Kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri başka yerlere aktarmayı kabul edemeyiz.

Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz.

'Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine gideceğiz'