Erdoğan'dan dikkat çeken Merkez Bankası kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mukaveleye “Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz” maddesi eklendi.

Rezervler ne durumda?

Bloomberght'nin haberine göre, TCMB'nin son verilerine göre toplam rezervler 107,7 milyar dolar olurken, net rezervler ise 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi. Bankanın rezervlerindeki swapların büyüklüğü 63,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir önceki hafta için bu rakam eksi 47,6 milyar dolardı.