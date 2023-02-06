Erdoğan'dan deprem açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş merkezli deprem sonrası açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş merkezli deprem sonrası sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

  • Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
  • İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.
  • Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir.
  • İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

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