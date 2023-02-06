Erdoğan'dan deprem açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş merkezli deprem sonrası sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
- Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
- İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.
- Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir.
- İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.