Erdoğan’dan çiftçilere ‘tavsiye’: ‘Her akşam yatarken manda yoğurdu...’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçiler ile bir araya geldi.

Erdoğan çiftçiler ile yaptığı konuşmada, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona çay biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Bakraç içinde geliyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmede çiftçiler, destek beklediği konuları, yaptıkları işten bahsederken, Erdoğan çiftçilere “beslenme tavsiyesinde” bulundu.

Akşamları manda yoğurdu yediğini belirten Erdoğan, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona çay biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Bakraç içinde geliyor” diye konuştu.

‘Yem fiyatları zamlandı, işimi seviyorum ve bırakmak istemiyorum...’

Öte yandan, eşi öğretmen olan 5 çocuklu bir besici kadın, görüşme sırasında "Sizin de bildiğiniz gibi artan yem fiyatları işlerimizi olumsuz etkilemektedir. Ben de üretim yapmak istiyorum bu işi severek yapıyorum. Bu işi çok seviyorum ve bırakmak istemiyorum" dedi.

‘Vahit Bey et hayvancılığında hayvan arıyor...’

Erdoğan ise "Onu bırakma zaten de. Eğer et hayvancılığı ise bak mesela (Tarım Bakanı) Vahit (Kirişci) Bey şu anda et hayvancılığında hayvan arıyor, hayvanlarınızı hemen alır. Şu anda Uruguay'dan hayvan getirmeye çalışıyoruz, halbuki burada var. Tabii 50 (adet) falan yetmez" diye konuştu.

‘Kırmızı ete ihtiyaç var, alalım Uruguay’dan...’

Erdoğan, "Şu anda kırmızı ete ihtiyacımız var niçin ta Uruguay'dan alalım. Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim. Çiftçimizi de bu noktada rahatlatalım” dedi.

‘Ramazan’da ucuz fiyatla...’

Et ve Süt Kurumu içinse Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan geldi, Ramazan'ımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu'nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim” dedi.

‘Vahit Bey sizinle hemhal olacak, Türkiye’yi ayağa kaldıracak’

Erdoğan, “Asrın en önemli zenginlik kaynağı unutmayın petrol falan değil tarımdır, topraktır. Tarımı çok önemsiyorum. Sizler birer mihmandarsınız. Vahit bey sizinle hemhal olacak inşallah bu topraklar Türkiye'yi ayağa kaldıracak. (ANKA)