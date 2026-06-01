Erdoğan’dan CHP’ye ‘mutlak butlan’ kararıyla ilgili ilk açıklama: 'Hiçbir yerinde yokuz'

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AKP’nin uzun süredir CHP’ye karşı sinyallerini verdiği “mutlak butlan” kararı bayram öncesi çıkan mahkeme kararıyla uygulamaya konulurken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ilk açıklama bugün geldi.

Erdoğan sürecin hiçbir yerinde olmadıklarını ileri sürdüğü açıklamasında, “hangi bahane ile olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz” diye ekledi.

Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Erdoğan CHP’ye “mutlak butlan” kararı ve sonrasında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor.

Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde biz yokuz, olmadık ve olmayacağız.

Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.

Hangi bahane ile olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.

Böylesi hassas bir dönemde Türkiye’nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur.

Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere mutabakata ihtiyacı vardır."