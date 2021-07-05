Erdoğan'dan çark: 'Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak veriyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarıyla toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde öne sürdüğü, Avrupa ülkelerinde aşının ücretli olduğu iddiasının aksine bu kez "Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak veriyoruz" dedi.

Erdoğan bu kez salgın boyunca "dünyanın pek çok yerinde test hizmetinin ücretli verildiği ancak Türkiye'de ücretsiz verildiği"ni söyledi.

Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir açıklama yapmayan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"- Türkiye dünyada salgın sürecini başarıyla yürüten ülkelerin ilk sıralarında yer alıyor.

- Temizlik, mesafe, maske tedbirlerine uymaya devam etmeliyiz. Olumsuz yöndeki aşı kampanyalarının akli dayanağı yoktur.

- Dünyanın pek çok yerinde koronavirüs testleri ücrete tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz test hizmeti sunduk.

- Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz.

- Buradan vatandaşlarımıza aşı randevularını bir an önce alarak bu musibetten korunmalarını diliyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temellere dayanmadığının altını çizmek istiyorum. Toplumsal bağışıklık elde edilene sağlık tedbirlerine devam etmeliyiz.

- 150 milyar lirayı doğrudan destekler aşmış bulunmaktadır. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler ile 524 milyar liralık bir kaynağı harekete geçirdik. İhtiyaç sahibi, çalışan, üretici, yatırımcıya kadar kimseyi yalnız bırakmadık. Hem alım yaptığımız ürünlerin kapsamını genişlettik, çiftçimizin yüzünü güldürecek fiyatları açıkladık.

- Hububat et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.

- Sahip olduğumuz bütüncül yaklaşım sayesinde dünya ve AB ülkeleri küçülürken biz 2020 yılını büyüme ile kapattık.

- 2020'ye oldukça iyi başladık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme performansı yakaladık.

- İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler yıllık yüzde 20 büyümeye işaret ediyor. İhracatta her gün yeni bir rekora imza atarak ilerliyoruz.

- Aldığımız tedbirler ve ekonomik faaliyetlerdeki canlanma sayesinde 2 milyon 880 bin istihdam artışı sağladık. Bu rakam elbette yeterli değildir.

- Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile emekli ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

- (İller Bankası'nın yurt dışı hibe ve kredi anlaşmaları) Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

- Mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken, mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz.

- Asgari ücretlinin aylık vergi yükünü sıfıra kadar indirdik. Her bir işçi için işe alınan asgari ücretteki vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.

- Şu an Avrupa'da benzin ve motorinin en ucuz olduğu ve en az vergilendirildiği ülke biziz.

- Vergi politikalarında gelir ihtiyacı ile vergi yükü arasındaki hassas dengeyi korumak için büyük özen gösteriyoruz.

- Kurumlar vergisi oranını 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Biz geldiğimizde bu ülkede kurumlar vergisi oranı yüzde 33'tü.

- Bütçe harcamalarımızın yüzde 72’sini vergi gelirlerinden karşılıyoruz.

- Sağladığımız istisna ve muafiyetlere rağmen vergi gelirlerimizi de sürekli artırıyoruz.

- Önümüzdeki en önemli sorunlardan biri yüksek enflasyondur. Geçmişte hem enflasyonu aşağıya çekmeyi hem de büyümeyi aynı anda gerçekleştirme başarısını gösterdik. Şimdi çok daha iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir.

- Fiyat istikrarı komitesini hayata geçirdik. Bir anda ortaya çıkabilen arz sıkıntılarına hızlı bir şekilde müdahale edilmesi şarttır. Aksi takdirde ülkede yaşayan her insanın mağduriyetine yol açan tablolarla karşılamamız kaçınılmaz hale gelmektedir.

- (Ekonomi reform programı) Yüzde 78'i bu sene tamamlanıyor.

- Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getiren tasarruf genelgemizi yayınladık.

- PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir.

- MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."