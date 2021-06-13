Erdoğan'dan Biden'la görüşme öncesi yorum: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için Brüksel'e gitmeden önce havalimanında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin sınırları NATO'nun da sınırlarını da oluşturuyor biz aynı zamanda NATO'nun da sınırlarını koruyoruz. 1952'den bu yana ihtiyaç duyulan her dönemde ittifaka sağladığımız katkılar güven taşıdır. Zirvede müttefiklerimize ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz

Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil.

Savunma sanayiine yönelik masa üstünda kalan konular var. En önemlisi F-35 konusu ABD sözleşmeye uymadı. Patriotlar konusunda ABD sözünde durmamış, bunları geri almış. Biz de malum S-400 konusunda adım attık.

Bizim tüm derdimiz NATO'nun gücüne güç katacak, amasız ve fakatsız yaklaşımı Amerika'dan görmektir. Söylem ve eylemde müttefiklik ruhunu Amerika'dan görmek istiyoruz.

Amerika Afganistan'ı yakın bir zamanda terk edecek, burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye. Afganistan sürecini de görüşeceğiz.

Amerika ile Amerika'nın liderleriyle yeni tanışan birisi değilim. Bush döneminden itibaren bu süreç içerisinde gerek Sayın Obama ile Trump ile olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden ile olan süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde hepsiyle kötü günlerimiz oldu diyemem genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık.

Amerika gibi bir ülkeden Türkiye'nin istekleri tam manasıyla destek buldu mu derseniz buldu diyemem. Şu anda NATO ülkeleri içerisinde, üzerine düşen görevleri tam manasıyla yerine getiren ülkelerden bir tanesi, ilk 5'in içinde olmak suretiyle Türkiye'ydi, bunu kendileri de takdir ediyor.

Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.

Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çinle çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çinle 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk.

77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. 7/24 bu çalışmalar devam edecek. Toplanan müsilajlara yapılan incelemenin ardından ne olacağı belli olacak