Erdoğan'dan Basın İlan Kurumu'na yeni atamalar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün imzaladığı "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar" bugün gece yarısını takiben yayınlandı. Yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.

Ataması yapılan isimler arasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç gibi isimler de bulunuyor. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atanan 12 kişi şöyle:

  1. Fecir ALPTEKİN
  2. Saadet ORUÇ
  3. Mehmet AKARCA
  4. Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ
  5. Osman KÖSE
  6. Ahmet ARSLAN
  7. Ebubekir ŞAHİN
  8. Edibe SÖZEN
  9. Mehmet Emin BABACAN
  10. İsmail ÇAĞLAR
  11. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
  12. Zakir AVŞAR

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