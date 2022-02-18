Erdoğan'dan Basın İlan Kurumu'na yeni atamalar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün imzaladığı "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar" bugün gece yarısını takiben yayınlandı. Yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.

Ataması yapılan isimler arasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç gibi isimler de bulunuyor. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atanan 12 kişi şöyle: