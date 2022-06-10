Erdoğan'dan bakanlara 'Milletvekillerin telefonlarını açacaksınız' uyarısı

AKP içinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte uzun süredir “atanmışlar-seçilmişler” tartışmaları yaşanıyordu.

Özellikle dışarıdan atanan bakanlarla milletvekillerinin diyaloglarının kesildiği, vekillerin yurttaşların sıkıntılarını bakanlara iletmekte zorluk çektiği” konuşuluyordu.

Bu tartışma, AKP’nin Ankara Kızılcahamam kampında milletvekillerinden gelen eleştiriler karşısında “sert üslup kullanan” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yeniden alevlendi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre AKP milletvekilleri, Özer’in tutumunu, parti yönetimine iletti. Konu kendisine aktarılınca Erdoğan'ın bakanlara, “Milletvekillerinin görüşme taleplerini ciddiye alacaksınız. Telefonlarına çıkacaksınız ve önerilerini dikkate alacaksınız. İcraatlarla ilgili eleştiri ve önerilere de yanıt verecek ve aranıza mesafe koymayacaksınız” uyarısında bulunduğu öğrenildi.