Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi açıklama: Yeni bir dönem başlattık

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Erdoğan, BAE ile ilişkiler ve KDV indirimleri hakkında konuşarak, “Attığımız adımlara karşı ters adım atanlara cezai müeyyideleri uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlattık. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız. 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor.

Türk müteahhitlik firmaları BAE'de bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla BAE yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10. pazarı konumundadır.

BAE de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir.

Önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim. Ziyaretimiz vesilesiyle çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımlar atılmasını hedefliyoruz.

'Eşim henüz pozitif, tedavisi devam ediyor’

Eşim bu ziyarette benimle birlikte olamayacak, hala pozitif. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor, ama hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor. İnşallah dualarımızla bu süreci en kısa sürede atlatacaktır.

'Yaptırımlarımız ağır olacak'