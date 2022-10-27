Erdoğan'dan Atatürk ayrıntılı 'Şakir Zümre' videosu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından “Türkiye Yüzyılı” mesajıyla ilk silah fabrikasını kuran Şakir Zümre’nin hikayesinin anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan filmi paylaştı.

Erdoğan saat 20.23’te yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak“ ifadelerini kullandı.

Cuma günü açıklanacak

AKP "cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerinin" yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu Cuma günü kamuoyuyla paylaşacak.