Erdoğan'dan atama isteyen öğretmenlere: Alacağımızı aldık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama isteyen öğretmenlere 'alacağımızı aldık' yanıtını verdi.

Haber Merkezi

Hatay'da ataması yapılmayan öğretmenler Erdoğan'a atama hatırlatması yaptı, Erdoğan "Alınması gerekenler alındı" dedi, alacaklarını aldıklarını söyledi.

Yol TV'de yayınlanan o görüntüler şöyle:

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