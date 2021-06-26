Hatay'da ataması yapılmayan öğretmenler Erdoğan'a atama hatırlatması yaptı, Erdoğan "Alınması gerekenler alındı" dedi, alacaklarını aldıklarını söyledi.
Yol TV'de yayınlanan o görüntüler şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan'dan atama isteyen öğretmenlere: Alacağımızı aldık
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama isteyen öğretmenlere 'alacağımızı aldık' yanıtını verdi.
Haber Merkezi
Hatay'da ataması yapılmayan öğretmenler Erdoğan'a atama hatırlatması yaptı, Erdoğan "Alınması gerekenler alındı" dedi, alacaklarını aldıklarını söyledi.
Yol TV'de yayınlanan o görüntüler şöyle: