Erdoğan'dan 'anayasa değişikliği' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan "esnafa müjde" diye nitelediği bir destek paketini konuşmasının sonunda açıklayacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi konuşmalarımızın son kısmında sizlerle paylaşacağız.

- 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yarası olan başörtüsü ve çalışma hakkındaki sorunu çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi üzerine özellikle CHP'de tartışmalar yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi.

- Biz de çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.

- Bu topraklar üzerinde yapılmamış eser hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini tespit ettik. Hemen çözülebilecek olanları valilik ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık.

- Yaşanan her gelişme Türkiye'nin AB ve Avrupa coğrafyası için kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Ülkemizin bölgesel krizler karşısında sergilediği dengeli tavrın muhataplarımızla takdirle karşılandığını gördük.

- Prag'da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz.

- Avrupa başta olmak üzere dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, yenilebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık.

- İstihdam odaklı politikalarımızla resesyon tehlikesinin konuşulduğu dönemde insanımızın aşını, geleceğini güvence altına altık. Bugün işsizlik oranı açıklandı. Bir önceki aya göre yüzde 9,6'yla tek haneli rakamlara gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk böylece.

- Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.

- Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, refah kaybını telafi edecek adımları da birer birer atıyoruz.

- (Sosyal konut projesi) İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına bugüne kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı.

- Ailelerinin yaşadığı yerlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize okullarına gidebilmeleri için ulaşım desteği sağlayacağız.