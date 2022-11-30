Erdoğan'dan altılı masaya: 'Ucube bir teklif çıkarttılar'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı ile İstanbul'un trafiğine yeni bir nefes borusu açtık. Togg fabrikası ile ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilin seri üretim heyecanını yaşadık. Artvin-Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni faaliyete geçirdik."
- Geçen hafta 5,9 şiddetinde depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı şekilde yürütebileceğiz.
- Resesyon endişenin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız.
- Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla, doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her bir kardeşimizin, muhalefetin yalan ve iftiralarının hedefi haline geleceğini unutmayalım. Şimdi seçim yaklaşıyor. Göreceksiniz, Bay Kemal tamamen yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak.
- Vizyonumuzla hayallerini zenginleştirmediğimiz her bir insanımızın, muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım.
- Kapısına gittiğimiz, selam verdiğimiz, elini tuttuğumuz insanlarda bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız, kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut vermeliyiz, korku varsa güven aşılamalıyız, nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz, muhabbet varsa şükranla değiştirmeliyiz ve onu derin hale getirmek, aradaki muhabbeti daha da zenginleştirecektir. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız...
- "Bay Kemal dinle... Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış! Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dan açıklamamızı yapacağız."
- (Altılı masanın anayasa çalışması) Eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan, terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkarttılar.
- Cumhurbaşkanı herhangi bir iade yapamayacakmış. Bu cumhurbaşkanı neden var. Hazırladıkları tezgah böyle. Birilerine başbakanlık vermeleri lazım. Başkanlık sisteminde bu yok.