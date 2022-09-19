Erdoğan'dan AKP'lilere talimat: 'Hükümdar olarak değil hizmetkâr olarak gideceğiz'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve Suriyeli sığınmacılar konularına çözüm geliştirmek için çaba içinde olduğunu ileri sürdü.

Selvi, Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında "Biz insanlara hükümdar olarak değil hizmetkâr olarak gideceğiz. Şimdiye kadar öyle yaptık. Milletimize hizmetkâr olarak gittik. Yine öyle gideceğiz. Tevazu içinde olacağız. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız. Tevazu ve kucaklayıcı dil seçimde bizim iki ilkemiz olacak" dediğini aktardı.

Selvi, Erdoğan'ın seçimlerle ilgili iki talimat verdiğini söyledi:

Bizim, Türkiye’yi nereden nereye taşıdığımızı iyi anlatın. Biz olmasak muhalefetin Türkiye’yi ne hale getireceğini izah edin.

Selvi, "Elbette ki eser siyaseti bir noktaya kadar etkili oluyor. Ama AK Parti’nin bu konuda işi çok zor değil" yorumunda bulundu.