Erdoğan'dan AKP'li vekillere fırça: 'Gerektiği kadar satmıyoruz...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partili milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, dün de 50 dolayındaki milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Erdoğan, "Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, içinden geçtiğimiz dönem göz önünde bulundurulduğunda, bugünden yarına çözülemiyor. Gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Bu tedbirler yeterli mi, değil ama şartlar düşünüldüğünde hepsi bir anda olmuyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, milletvekillerine de şu uyarılarda bulundu: