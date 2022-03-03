Erdoğan'dan AKP'li vekillere fırça: 'Gerektiği kadar satmıyoruz...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partili milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelerini sürdürüyor.
Erdoğan, dün de 50 dolayındaki milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi.
BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Erdoğan, "Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, içinden geçtiğimiz dönem göz önünde bulundurulduğunda, bugünden yarına çözülemiyor. Gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Bu tedbirler yeterli mi, değil ama şartlar düşünüldüğünde hepsi bir anda olmuyor" dedi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, milletvekillerine de şu uyarılarda bulundu:
- Halkımız meselelerin çözümünün de bizde olduğunu biliyor, görüyor.
- Sizler sürekli sahada olun ve vatandaşımıza 20 yıllık AK Parti iktidarının bu ülkeye kazandırdığı katma değeri anlatın.
- Projelerimize, ortaya koyduğumuz vizyona sahip çıkın.
- Tarımda üreticilere verdiğimiz destekleri, teşvikleri hatırlatın.
- Bunlar bugün için yeterli bulunmayabilir ancak zaman zaman bunun gereğini yine biz yerine getireceğiz.
- Bugüne kadar vatandaşımızı bu yük altında ezdirmemek için çok şey yaptık ama biz yaptıklarımızı sahada gerektiği kadar satmıyoruz, halka anlatmıyoruz.
- Neyi, nasıl yaptığımızı anlatalım; anlatalım ki elimiz daha güçlü olsun.