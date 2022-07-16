'Erdoğan'dan af dileyin, Osman Kavala'yı hapisten çıkarın' dediler mi?'

Ayşe Buğra, eşi Osman Kavala'ya ilişkin AİHM'in verdiği son kararı Halk TV'de yorumladı.

Programda gazeteci Barış Pehlivan, Ayşe Buğra'ya, "Bir şey soracağım, bir gazeteci olarak duyumum ama yanıtlamak zorunda değilsiniz. Size 'Erdoğan'a gidin, af dileyin, Erdoğan'la görüşün, Osman Kavala'nın çıkmasını sağlayın' diyen birilerinin olduğunu duydum. İsim vermek zorunda değilsiniz ama bunu teyit eder misiniz?" sorusunu yöneltti.

Buğra, soruya şu cevabı verdi:

"Böyle somut bir şekilde benim önüme böyle bir şey gelmedi, hayır bu olmadı ama yakınlarımızdan iyi niyetli pek çok insandan 'acaba sen böyle bir şey yapsan' diyenler oldu. Hayır olmadı, bu düşündüğüm bir şey değildi. Bunu doğru bulan, yapabilen olabilir. Ben öyle bir konumda çok faydalı olabileceğimi düşünmedim. "