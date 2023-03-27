Erdoğan'dan Adıyaman'da 'temel atma' şovu: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Erdoğan tören sırasında canlı yayınla bağlandığı noktalara seslenerek "Evet mikseri görelim, pompayı görelim" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasında Erdoğan "Şu mübarek Ramazan ayında yalan yanlış beyanlarla, haberlerle ne diyor? 'Biz geleceğiz her şey bedava'. 11 tane büyükşehir belediyen var, acaba Adıyaman'a ulaştılar mı? AKP'li belediyeler ilk günden itibaren başkanlarıyla birlikte buradalar" ifadelerini kullandı.

AKP'nin afetlerle mücadelede yeni bir dönem açtığını iddia eden Erdoğan "Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan depremzedelerimiz bunun şahididir. Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarını yaşayanlar bunun şahididir" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak.

- (Deprem bölgesi) Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı.

- İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz.

- Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.

- 3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz.

- Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? Şu mübarek Ramazan ayında yalan yanlış beyanlarla, haberlerle ne diyor "biz geleceğiz her şey bedava". 11 tane büyükşehir belediyen var, acaba Adıyaman'a ulaştılar mı? AKP'li belediyeler ilk günden itibaren başkanlarıyla birlikte buradalar.

- Pek çok meseleyi aynı anda çözüyoruz. Kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızla başlatıyoruz.

- 3 bini Adıyaman’da olmak üzere 14 bin 600 dükkan inşasını da yapacağız.

- Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan depremzedelerimiz bunun şahididir. Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarını yaşayanlar bunun şahididir. 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesinden yararlanan vatandaşlarımız bunun şahididir. Verdiğimiz sözlerin tamamını tuttuğumuz gibi deprem bölgesini ayağa kaldırma sözümüzü de tutacağız.

- Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele kol kola dolaşıyor mu? Onlarla birlikte 14 Mayıs'taki seçime hazırlanıyor mu? Bunlara gereken hesabı 14 Mayıs'ta vereceğiz."