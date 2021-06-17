Erdoğan’dan AB üyelik müzakareleri hakkında: Artık neticelenmesini istiyoruz

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Zirvede konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bütünleşme sürecinde Batı Balkanlar ve Türkiye şeklinde yapılmak istenen suni ayrımı ortak değerlendirmelerimizle bağdaştıramıyoruz” dedi.

Erdoğan, “Türkiye’nin tam üye olarak yer almadı bir Avrupa Birliği’nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması da mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik müzakeresinin artık neticelenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ise iş birliği sürecin 125 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur. Dönem başkanlığımız boyunca yürütülen tüm çalışmalarda Türkiye olarak biz de bu prensipleri kendimize rehber edindik” diyen Erdoğan, “Bölgenin Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına olan güçlü desteğimizi muhafaza ediyoruz. AB’nin Üsküp ve Tiran’la üyelik müzakerelerine başlama kararı alması doğru yönde atılmış bir adımdır. Alınan kararın halen hayata geçirilmemesi büyük eksikliktir. Birliğin Saraybosna’ya desteğini sürdürmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

Göç sorununa da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Güney Doğu Avrupa ülkeleri olarak düzensiz göç akınlarında da olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur. Türkiye hali hazırda 3,7 milyonu Suriyeli 4 milyondan faza sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Suriye içerisinde yerinden edilmiş kişiler dahil 9 milyon insana yardım ve koruma sağlıyoruz. Maalesef düzensiz göç ve Suriyeli mazlumlara sahip çıkma hususunda da uluslararası toplumdan gereken desteği göremiyoruz. Adil sorumluluk ve yük paylaşımı göç yönetimi konusunda esas olmalıdır”