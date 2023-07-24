Erdoğan'dan AB açıklaması: 'Hem ülkemizin hem de Avrupa'nın çıkarına olacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin "Hem ülkemizin hem de Avrupa'nın çıkarına olacak bu hamlenin meyvelerini inşallah yakında göreceğiz" dedi.

Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, 3 saat 20 dakika süren toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın Başkenti Vilnius'a gittik. Zirvede terörle mücadele olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz ve önemli diplomatik kazanımlar elde ettik.

NATO Genel Sekreteri tarafından tarihinde ilk defa terörle mücadele komisyonu kurulacağı açıklandı. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı konusunda da ikazlarımızı yaptık.

İsveç'in ittifaka üyelik süreciyle ilgili gelişmeler ortak açıklamalarla belirtildi. Meclisimiz açıldığında gerekli adımları atacağız. Milletvekillerimizin vicdanları doğrultusunda ülkemizin menfaatlerinin gerektirdiklerini yapacaklarından şüphe duymuyoruz.

13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur.

'Hem ülkemizin hem de Avrupa'nın çıkarına olacak'

Diyalogla yanlış anlaşmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızda ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen pek çok engeli aştık. Özellikle Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümitvariyiz.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin tamamlanması ve Gümrük Birliği ile vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda ilerleme sağlamak istiyoruz.

Hem ülkemizin hem de Avrupa'nın çıkarına olacak bu hamlenin meyvelerini inşallah yakında göreceğiz.

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