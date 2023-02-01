Erdoğan'dan 6'lı Masa'daki isimlere: Siz dün benim yanımda değil miydiniz?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- 6 güzide parti bir araya gelip Ortak Politikalar Metni hazırlayınca beklentiye giriyor insan ister istemez. Altılı masayı ben bu yavrulara havale ediyorum. Karşımızda henüz cumhurbaşkanı adayı belirlemekten bile aciz bir masa olduğunu unutmuyoruz. Bizim vizyonumuzu aşacak bir belge hazırlamasına ihtimal vermedik ama baktık. Keşke bakmaz olaydık. Bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük.
- Ülkede ne yapıldığına baksalardı, metindeki vaatlerin çoğunun zaten daha fazlasıyla yapıldığını ya da yapılmakta olduğunu görürlerdi.
- İçlerinden bir tanesi diyor ki 'Batı bize aferin diyecek' yazıklar olsun.
- Metinde bir tek aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.... Vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız ya. En büyük kriz ekonomi diyorlardı. Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Merkez Bankasının, Ziraat Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmuyor muyduk?
- Külliye'nin kapısına kilit vurmayı, yeni bakanlıklar icat etmeyi, siyaset bilimi birinci sınıf öğrencisine söyleseniz gülmekten katılacakları yazmazlardı.
- Ana muhalefetin başındaki zata yerli ve milli vasıflara sahip olmadığını belirterek Bay Kemal diye hitap ediyorduk. Bu zat aday olmak isteyince sonundaki ünlemi anlamayınca Bay Kemal ifadesini kendine slogan yaptı. Bu zatı tanıyoruz, adaylığını zor yetiştirecek, slogandı, vizyondu hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Maden sloganı sevdi, ben kendisine yeni sloganı vereyim Bay Bay Kemal.
- Anayasa ortada, seçim kanunu ortada. Bugüne kadar adaylığım hiç aklınıza gelmedi mi? Aylardır karşıma aday arıyordunuz?