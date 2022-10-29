Erdoğan'dan 29 Ekim açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Erdoğan açıklamasını "Bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki ve dünyanın dört bir köşesindeki vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum" sözleriyle paylaştı.

Erdoğan "Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Türkiye Yüzyılını inşa etmekte kararlıyız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni “muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak” için kesintisiz bir mücadele içindeyiz.

Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık.

Türkiye’yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik.

29 Ekim’de de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOGG’un banttan indirilme törenini gerçekleştiriyoruz.

Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde “Türkiye Yüzyılı”nı inşa etmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun! Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümü kutlu olsun!"