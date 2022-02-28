Erdoğan'dan 28 Şubat açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve 'Şule' Belgeseli Gösterimi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Milli Görüş'ün lideri Necbettin Erbakan'a, namlusu millete dönmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Nice isimsiz kahramanlar teşekkür ediyorum.
- Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.
- Bu ülkede bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler de olacak. Ancak biz yolumuzdan geri dönmeyiz. 28 Şubat sürecinin aktörlerinin cezalandırılması için bizim dönemimizde yapılanlar ortadadır. Böylece Türk demokrasisi rüştü ispat etmiştir.
- Ak Parti Türkiye'sinde doğan çocukların özgünlüklerinin kıymetini bilmelerini temin etmeliyiz.
- Tek parti zihniyetinin gerçek yüzünü yeni nesillere bıkmadan usanmadan anlatmalıyız.