Erdoğan'dan 18 Mart açıklaması: Milyonlarca kardeşimizin ortak zaferi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı Anma Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan başlıklar şöyle:
- İstiklal Harbimiz'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 15 Temmuz'da vatanı için canını feda eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İstiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında, dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğradı.
- Çanakkale Zaferi sadece bizim değil Balkanlar'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden kahramanların kabirleri yok aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var.
- Gittiğim her yerde, gençlerle her buluşmamızda onlara Çanakkale'yi, Çanakkale destanını anlatıyorum. Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanlar'ın, Afrika'nın, Orta Doğu'nun gençlerinin de buraya gelerek atalarını tanımalarını, aramızdaki kardeşliğin kökenlerine şahit olmalarını istiyorum.
- Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yıldönümünü tekrar tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.