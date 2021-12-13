Erdoğan'a yakın isim: '​​Parti içinde bir grup AKP sonrasına hazırlanıyor, her tarafları oynuyor'

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk’ün, AKP'lilere sitem yazısına atıf yapan Aydınlık'tan İsmet Özçelik, Erdoğan'a yakın bir isimle bu yazıya ilişkin konuştuğunu aktardı.

Öztürk'ün "Lüks arabalara bindiniz..! Her köşeye bir gökdelen diktiniz! Zenginleşip palazlandınız… Banka hesaplarına dolarları, euroları, doldurdunuz..! Dünyalıkta sınır tanımadınız… Emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız! Süfli duygulara kapıldınız! Bütün bunları bir adam’ın arkasına sığınıp yaptınız!" sözlerine destek veren ismi açıklanmayan AKP'li, AKP içinde dört kesim bulunduğunu, bir grubun iktidar sonrasına hazırlandığını söyledi.

Özçelik'in aktardığı "Erdoğan'a yakın ismin" açıklamaları şöyle:

“Bizde dört kesim var.

Biri partiye ölümüne bağlı olanlar.

Partinin ana gövdesi bunlardan oluşuyor.

Genelde düşük ve orta gelirliler.

İktidar nimetinden en az yararlananlar.

Belki çocuğunu işe sokmuştur.

Ya da tayinini yaptırmıştır.

Şu anda sıkıntılılar.

Her şeye rağmen Reis’e hayrandırlar.

Yıllardır durdukları yerde duruyorlar.

Diğer kesimler aslında sayıca çok küçük.

Ama etkililer.

Son dönemde her tarafları oynuyor.

Bir grup yeni dönemin hazırlığında.

Yapılanları muhalefet ağzıyla eleştiriyorlar.

Ak Parti iktidarı sonrası hesabı yapıyorlar.

İkinci grup;

‘İyi para kazandık.

Ama artık bu işin sonuna geldik.

Son vuruşları da yapalım’ havasında.

Yasa yönetmelik dinlemiyorlar.

Onlar para kazanırken, parti büyük yara alıyor.

Üçüncü grup;

‘Çok kazandık.

Dünyalığımızı yaptık.

Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği garantide.

Yaşımız da ilerledi.

‘Artık kenara çekilelim, paramızı yiyelim’ düşüncesinde.

Kazandıklarını yurt dışına çıkaranlar var.

Bu üç gruptan da hayır yok.

Daha önce Ak Parti’ye oy verip şu anda soğuyanlar...

Anketlerdeki ‘kararsızlar’ içinde olanlar.

Bunlar bu üç grup yüzünden o haldeler.

Hasan Öztürk olayı iyi özetlemiş.”