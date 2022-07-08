'Erdoğan'a ve Kılıçdaroğlu'na kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranı açıklandı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıl gibi az bir süre kalan Türkiye’de, ekonomi başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan sorunlar ‘sandık’ gündemini sıcak tutuyor.

MetroPOLL tarafından yapılan son seçim araştırmasını şirketin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Buna göre ‘tereddütlü muhtemel seçmen kitlesi’nin de oyu hesaba katıldığında İYİP Genel Başkanı Akşener’in ‘mevcut potansiyeli’ yüzde 49,9 iddiasında bulunulurken, onu yüzde 49,2’yle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’sa yüzde 44 oranında kalıyor.

Oy vermeyecekler

Söz konusu ankete göre Erdoğan’a “Kesinlikle oy vermem” diyenler yaklaşık yüzde 42 olarak ölçülürken bu oran Akşener’de yüzde 31 ve Kılıçdaroğlu’nda yüzde 32 olarak kaydedildi.