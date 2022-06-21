Erdoğan'a uyarı: AKP içeriden vurulacak, temizlik yap

Yeni Şafak gazetesi yazarı yandaş isim Mehmet Metiner, Erdoğan'a uyarılarda bulunduğu bir yazı kaleme aldı.

AKP'nin seçim sürecinde içeriden vurulacağını söyleyen Metiner, Erdoğan seçimi kazansa da bu durumun süreceğini iddia etti.

Metiner'in yazısından bir bölüm şöyle:

Biden’ın söz verdiği istikamet doğrultusunda Erdoğan’ın alaşağı edilmesi için bütün yollar denenecek.

Bütün yöntemler mubah görülecek.

Erdoğan’ı cansiparane savunan herkes her türlü itibar suikastına maruz bırakılacak.

FETÖ’nün o bildik taktikleri bir bir devreye alınacak.

Kripto unsurlar sahaya sürülecek bir bir.

AK Parti, içinden vurulacak.

Ama ne yapsalar boş.

Sonuçta Erdoğan kazanacak.

Çıplak gerçeklik bu.

Sonuçta Erdoğan kazandığında da topu birden bağırıp duracak: “Erdoğan’ın adaylığı meşru değil. Zaten güvenli olmayan bir ortamda seçim yapıldı. Seçime hile karıştırıldı.”

Biden’ın planı tıkır tıkır işliyor.

O yüzden diyorum ki AK Parti kendi içinde görünen ama Biden masasına mühimmat taşıyan unsurları içinde tutmaya devam ettiği sürece daha çok sırtından vurulacak.

İç temizlik kadar iç bütünlük seçime giderken çok çok önemli.

Aksi takdirde ihanetçiyi ödüllendiren parti algısı içerde başka çözülmeleri ve kırgınlıkları beraberinde getirebilir.