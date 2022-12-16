Erdoğan'a uçakta İmamoğlu sorusu sorulmuş: 'Cevaba ambargo konuldu'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının sorulup sorulmadığı merak uyandırdı.

Pek çok medya kurumu Erdoğan’a İmamoğlu sorusunun sorulmadığını ve Erdoğan’ın da bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadığını aktarsa da gerçeğin farklı olduğu öne sürüldü.

Halk TV'de Medya Mahallesi programını hazırlayıp sunan Ayşenur Arslan, bugünkü yayında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta İmamoğlu’na verilen hapis cezası kararının sorulduğunu açıkladı. Arslan, Erdoğan’ın soruyu cevapladığını ancak İletişim Başkanlığı tarafından basına servis edilen açıklama metninde soru ve cevabın yer almadığını ifade etti.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre Ayşenur Arslan, uçakta yaşanılanları şu sözlerle anlattı:

“Uçağa davet edilen gazetecilerden biliyorum zaten kendileri de bunu saklamıyor. Gazeteciler uçakta karşılaşıyor Erdoğan ile. Onun dışında yan yana bile gelmiyorlar. Uçakta kimse not almıyor, kayıt olmasın diye herhalde. İçlerinden Anadolu Ajansı, TRT veya gazetecilerden biri olabilir, o kişi Erdoğan’ın sözlerini not etmekle görevlendiriliyor. Sonra onlar sayfalara dökülüyor. Oradan İletişim Başkanlığına gönderiliyor. ‘Galaktik İletişim Başkanlığı’na gönderiliyor orada son kontrolden geçiyor ve üzerinden ambargo kalkıyor, medyaya servis ediliyor. Servis edilen kısmında bir soru yoktu. İmamoğlu davasıyla ilgili bir şey yok. Şöyle başlıklar geldi: ‘Erdoğana o soru sorulmadı’

Sabahleyin İsmail Küçükkaya ‘Ben öğrendim. Erdoğan’a o soru sorulmuş. Ama...’ dedi ve devamını getirmedi. Her sabah İsmail ile ben programa çıkmaya hazırlanırken, o programını bitirmiş giderken karşılaşır 5 dakika konuşuruz. Konuyu sordum ‘Anlat’ dedim. Dedim ki ‘Şunu bil senin söylediklerini anlatacağım. Bana anlatabileceğim kadarını açıkla, söyle.’

O soruyu Ayşe Böhürler sormuş. Ayşe Böhürler çok enteresan karakterdir. Çok uzun yıllardır gazeteci zannedilen daha ziyade belgeselci isimdir. Kadir Topbaş zamanında İstanbul, Kültür Başkenti seçildiğinde yaptığı belgeselden aldığı parayla çok konuşulmuş bir isimdir. Meğer tekrar uçağa davet edilecek duruma gelmiş. O sormuş. Sormuş ve Erdoğan bir yanıt vermiş. İsmail Küçükkaya’nın kaynağı Ayşe Böhürler değil. Bir başka isim. Onu bana da söylemedi. Aktaran isim şunu söylememiş ama ‘Erdoğan ne dedi?’ cevaben. Çünkü cevap vermiş. ‘Yargı bağımsız’ gibilerinden ortalama cevap ama. O metin gittiğinde ‘Galaktik İletişim Başkanlığı’nda soru ve cevap çıkarılmış. Erdoğan sonradan ‘Lüzumsuz soru sordular, ben de o sırada öyle bir şey söyledim’ mi dedi yoksa ‘Galaktik İletişim Başkanlığı’ kendiliğinden mi böyle karar verdi onu bilmiyoruz. İsmail Küçükkaya da bunu bilmiyor. Ama uçakta olay böyle cereyan ediyor.”