Erdoğan'a Sedat Peker çağrısı

Karar gazetesinin eski AKP destekçisi yazarı Elif Çakır, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sedat Peker'in paylaşımlarını sordu.
Çakır, bugünkü yazısında "Sedat Peker ‘Deli Çavuş’ adlı sosyal medya hesabındaki açıklamasında rüşvet alan, yolsuzluk yapan iktidar siyasetçilerini ve bürokratları isim, isim anlatıyor. Peker’in ortaya attığı iddialar korkunç, kamu düzenini temelinden sarsacak nitelikte, yolsuzluk ağı devletin bütün kılcal damarlarını sarmış durumda. Rüşvet zincirinin ucu Beştepe’deki danışmanlara kadar uzanıyor" ifadesini kullandı.
Çakır, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiden de ortaya çıkan bu vahim iddialarla ilgili tek bir söz söylemeyecek mi?" dedi.